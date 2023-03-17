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Muğla’da soba faciası: 1 kişi öldü, 1 kişinin durumu ağır

Muğla’nın Yatağan ilçesinde sobadan çıkan gazdan etkilenen yaşlı çiftten biri yaşamını yitirdi, diğerinin sağlık durumu ciddi.

Yaşar ANTER
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Muğla’da soba faciası: 1 kişi öldü, 1 kişinin durumu ağır

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Nadire Çetin ile eşi 86 yaşındaki Latif Çetin'in sabah saatlerinde eve gelen yakınları, çifti hareketsiz yatarken buldu.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nadire Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumunun ağır olduğu anlaşılan Latif Çetin,  önce Yatağan Devlet Hastanesi'ne ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SOBA GAZI ZEHİRLEDİ

Çetin çiftinin kömür sobasından sızan  gazdan zehirlendiği belirtildi. Nadire Çetin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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