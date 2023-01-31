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Muğla’da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye’de sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 12 kişi tutuklandı.

Mustafa SARIİPEK
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Muğla’da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dört ay süren istihbari çalışmalar sonucu, ‘Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Köyceğiz merkezli Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si “Suç örgütü kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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