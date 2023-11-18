Otomobil ikiye ayrıldı: Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneybudaklar mevkisinde meydana geldi. Necdet Ö. idaresindeki 16 BL 581 plakalı midibüs, Kadir Sözbir yönetimindeki 16 SIN 87 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye ayrılırken midibüs devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde midibüsteki Abdullah Öz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler ile yolcular İbrahim Çiçekoğlu ve Yusuf Aslan ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Midibüsün Keles ilçesi Baraklı Mahallesi’ne taziyeye gidenleri taşıdığı öğrenildi. (AA)