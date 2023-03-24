Otomobil ile servis çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tamer Talipoğlu’nun kullandığı otomobil, Çobançeşme Mahallesi’nde karşı yönden gelen Ö.G. idaresindeki işçi servisi minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Talipoğlu ile aynı araçta bulunan 2 yabancı uyruklu ve minibüsteki 1 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Talipoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan, Talipoğlu’nun otomobil seyir halindeyken fenalaştığı ve ardından kazanın gerçekleştiği iddia edildi. (AA)