Polis hareketlerinden şüphelendi! Gelin ve kaynananın üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan şehirlerarası otobüste, hareketlerinden şüphelenilen 2 kadının üst ve eşyalarında arama yapıldı. Gelin ve kayınvalide olduğu tespit edilen şahısların valizlerinden 2 bin 520 adet uyuşturucu hap çıktı.

Müslüm EVCİ

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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında Konya istikametine seyreden bir yolcu otobüsü durduruldu. Polisler, yolcular içerisinde 2 kadının hareketlerinden şüphelenerek üstlerinde ve valizlerinde arama yaptı.

GELİN VE KAYNANANIN VALİZİNDEN 2 BİN 520 ADET UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Yapılan aramada gelin ve kayınvalidenin sıradan bir yolcu değil, uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri olduğu ortaya çıktı. Nevruz G. ve Çilem G. isimli kadınların eşyalarında yapılan aramada 2 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kayınvalidenin daha önceden de uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğu öğrenildi.

KAYNANA TUYUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nevruz G. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Kullanmak suçlarından tutuklanırken Çilem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.