Polise ateş açan şüpheliden gazetecilere: Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açan 3 şüpheliden Tolga Demir (25) tutuklanırken, B.D. (15) ve E.D. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Demir, Emniyet Müdürlüğü çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek "Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum" dedi.

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Ramazan Bayramı’nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı.

Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.’yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.’nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı.

B.D.’nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada ekipler, silahı ateşlediği iddia edilen Tolga Demir ve diğer şüpheli E.D.’yi de olaydan bir saat sonra saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

“BU KADAR ÜNLÜ OLDUĞUMU BİLMİYORDUM”

Üç şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından bugün, Çerkezköy Adliye’sine sevk edildi. Şüphelilerden Tolga Demir, Emniyet Müdürlüğü çıkışında, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönerek “Bu kadar ünlü olduğumu bilmiyordum” dedi. Adliyeye gelen şüphelilerin yakınları, burada üç kişinin serbest bırakılmalarını isteyip polis ekiplerine hakaret etti.

1’İ TUTUKLANDI, 2’Sİ SERBEST

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tolga Demir tutuklanırken, B.D. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)