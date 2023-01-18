Polisten 15 kilometre kaçtı, aracı için dönünce yakalandı

Kütahya'da, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak 15 kilometre takip edilen Sinan K., otomobili bırakıp kaçtı. Sinan K., bir süre sonra aracı almaya döndüğünde yakalanarak gözaltına alındı; yapılan testte ise 2,18 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Adnan Menderes Caddesinde denetim yapan trafik polisleri, saat 02.00 sıralarında, şüphe üzerine 43 US 594 plakalı otomobilin sürücüsü Sinan K.ye ‘dur’ ihtarında bulundu. İkaza uymayarak kaçan Sinan K., polis ekiplerince yaklaşık 15 kilometre takip edildi. Sinan K., Yunus Emre Mahallesi Dumlupınar Bulvarında otomobili yol kenarına çekip kaçtı.

Aracı park halinde bulan ekipler de Sinan K.yi kısa süre sonra bıraktığı yerden almak için geri döndüğünde gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Sinan K.nin yapılan testte ise 2,18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sinan K.ye ‘polisin ihtarına uymama’, ‘alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullanma’ suçlarından 45 bin TL ceza uygulandı. Sağlık kontrolünün ardından Sinan K., ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (DHA)

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