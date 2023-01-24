Ramazan tabancayla vuruldu, 4 arkadaşı gözaltında
Mersin'in Tarsus ilçesinde köpekleri kovalamak için sokağa çıkan gruptan Ramazan Teğin (21), ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Teğinin yanındaki 4 arkadaşı gözaltına alındı.
Tarsus’ta Ramazan Teğin ve 4 arkadaşı gece saatlerinde evde otururken sokaktan köpek sesleri geldi.
Arkadaş grubu, iddiaya göre köpekleri kovalamak için dışarı çıktı. Bu sırada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Ramazan Teğinin boynuna isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Teğin, hayatını kaybetti.
Polis, Ramazan Teğinin yanındaki 4 arkadaşını gözaltına aldı. (DHA)