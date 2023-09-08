Şanlıurfa’da feci kaza: 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü kurtulurken, 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 ABY 339 plakalı otomobil, Sıralı Mahallesi’nde sulama kanalına devrildi.
Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.
Otomobilin sürücüsü kurtulurken, ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında 2 yaşındaki Seyit Süleyman, 1 yaşındaki İshak ve Zehra İnan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Cesetler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)