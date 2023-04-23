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Servis aracı şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 07:57 - 23 Nisan 2023 Güncellenme:
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Otoyolun Kartepe mevkisi Ankara istikametinde G.H. idaresindeki 54 AHG 365 plakalı servis minibüsü şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücü G.H. ile araçta bulunan 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli ve Sakarya’daki hastanelere kaldırıldı. (AA)

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