Sivas’ta erkek hemşire, arkadaşının evinde ölü bulundu

Sivas'ta erkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), mesai arkadaşı olan kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulundu.

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Sivas Eğri Köprü Mahallesi’ndeki 8 katlı apartmanın 7’inci katında saat 17.00 sıralarında bir kişi ölü bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım’da görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.’nin evine gitti. Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu. Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C. ise bir süre sonra Tosun’un uyuduğu odaya gitti.

Arkadaşı Hilmi Tunahan Tosun’u hareketsiz halde olduğunu gören ve uyandıramayan E.C., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)