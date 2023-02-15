‘Depremzedelere yardım’ bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşları, kurduğu internet siteleri üzerinden dolandırmaya çalışan Yusuf K. yakalandı.

Habip ATAM

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Büyük deprem felaketinde, ailesini ve evlerini kaybeden insanlara yardım için oluşturulan yasal kampanyalar devam ederken, bu durumdan faydalanmak isteyenlerin de haberi gelmeye devam ediyor.

SAHTE SİTE KURUP DEPREMZEDELER İÇİN PARA TOPLAMIŞ

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele polisi, gelen ihbarlar sonucu yaptığı incelemede, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle AFAD ve benzeri devlet kurumlarının adını kullanarak, yardım yapmak isteyen vatandaşları dolandırmaya yönelik sahte internet siteleri oluşturulduğunu ve sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Siber Polis, yapılan çalışmalar sonucunda sahte siteleri oluşturan Yusuf K.’nın İstanbul’da ikamet ettiğini belirledi. Şüpheli yapılan baskınla gözaltına alındı. Üzerinde ve evinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konulan şüpheli adliyeye sevk edildi.