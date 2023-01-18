İstanbul’da 100 bin Euro çalan sahte polisler yakalandılar

Zeytinburnu'nda kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri işyerinde, arama yapacaklarını söyleyip kasada bulunan 100 bin Euro'yu çalıp, kaçan 3 kişi, kaçarken içinde kimlik ve telefon bulunan montlarını düşürünce polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin para çaldıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerden ikisi tutuklandı.

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Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesi, 58. Bulvar Caddesi’nde bulunan işyerinde 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.00’de meydana gelen olayda mağdur A.O., işyerine gelen ve polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından soyulduğunu söyleyerek yardım istedi.

A.O. olay sırasında işyerinde yalnız olduğunu sivil giyimli üç kişinin içeri girerek polis olduklarını söylediklerini belirtti. Gelen kişilerin ellerindeki arama kararını göstererek işyerinde arama yapmaya başladıkları, bu sırada kasayı açarak içinde bulunan 100 bin Euro parayı aldıklarını anlattı.

Mağdur A.O., gelen kişilerin parayı almasından şüphelenerek karşı koymaya başladığında, polis olduğunu söyleyen kişilerin hızla kaçtıklarını anlattı. Mağdur A.O. kaçan kişilerden birinin boğuşma sırasında montunu düşürdüğün söyleyerek şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis işyeri güvenlik kamerasının sahte polisleri görüntülediğini belirledi. Şüphelilerin kaçarken attıkları tabancanın ise kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah olduğu, içinde mermi olmadığı görüldü.

Polis, şüphelilerin kaçarken düşürdüğü montunun içinde ise bir şüphelinin kimlik ve cep telefonunu buldu. Yapılan soruşturma sonucu kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli polis tarafından Gaziosmanpaşa’da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İKİ SAHTE POLİS TUTUKLANDI

Şüpheliler Ali Ö., Amir K., Ömer M.A.’in sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Kuryelik yaptığı öğrenilen Ali Ö.’nün daha önceden 3 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Poliste yapılan sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Ö. ve Ömer M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest kalan Amır K. ise sınır dışı edilmek üzere Sultangazi Polis Merkezi amirliğine teslim edildi. (DHA)