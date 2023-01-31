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Kayseri’de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 11:43 - 31 Ocak 2023 Güncellenme:
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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi’nde meydana geldi.

Fatih Sultan Mehmet A. yönetimindeki 38 SU 803 plakalı otomobil ile Ahmet D. yönetimindeki 34 BBR 403 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan Ahmet D.’nin otomobili yan yattı. Kazada Fatih Sultan Mehmet A. ile diğer aracın sürücüsü Ahmet D. ve yanındaki Şehnaz D., Müşerref D. ve Seher D. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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