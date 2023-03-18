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‘Mail order’ sistemi ile 1 milyon 800 bin TL’lik vurgun: 8 gözaltı

Samsun'da jandarmanın düzenlediği operasyonda bilişim sistemlerini kullanarak 1 milyon 800 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 13:43 - 18 Mart 2023 Güncellenme:
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‘Mail order’ sistemi ile 1 milyon 800 bin TL’lik vurgun: 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanılarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 8 şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelilerin başkalarına ait kredi kartlarını kullanarak Mail Order ödeme yöntemiyle, Samsun, Ordu, Ankara ve Amasya’da iş yerlerinden alışveriş yaptıkları, aldıkları ürünleri 1 milyon 800 bin TL’ye sattıkları tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli dijital materyallere el konuldu. (DHA)

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