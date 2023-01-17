Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
Mersin'de, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilip, durdurulan otomobilin yakıt deposunda, 25 kilo sıvı metamfetamin bulundu; 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yurt dışından ülkeye giriş yapan ve kente gelen otomobil, şüphe üzerine takibe alındı.
Durdurulan araçtaki detaylı aramada narkotik köpeği ‘Anka’, sol arka koltuğa tepki verdi. Oto sanayiye çekilen aracın yakıt deposu söküldü. Depoya özel bölme yapıldığı görülürken, 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.M.A., emniyete götürüldü. (DHA)