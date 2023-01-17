Abone Ol

Otomobilin yakıt deposunda 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

Mersin'de, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilip, durdurulan otomobilin yakıt deposunda, 25 kilo sıvı metamfetamin bulundu; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:25 - 17 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yurt dışından ülkeye giriş yapan ve kente gelen otomobil, şüphe üzerine takibe alındı.

Durdurulan araçtaki detaylı aramada narkotik köpeği ‘Anka’, sol arka koltuğa tepki verdi. Oto sanayiye çekilen aracın yakıt deposu söküldü. Depoya özel bölme yapıldığı görülürken, 25 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.M.A., emniyete götürüldü. (DHA)

Metamfetamin belası yayılıyor: Uzman isimden şizofreni uyarısıİlginizi ÇekebilirMetamfetamin belası yayılıyor: Uzman isimden şizofreni uyarısı
X Reklam