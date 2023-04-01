Abone Ol

Sakarya’da çakmaklık kısmından tutuşan minibüs alev alev yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halinde bırakılan minibüs, çakmaklık kısmından çıktığı öne sürülen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yayınlanma: 16:24 - 01 Nisan 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sakarya’da çakmaklık kısmından tutuşan minibüs alev alev yandı

Yangın, Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Plaj Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün park halinde bıraktığı 54 AFY 033 plakalı midibüsten bir süre sonra alevler yükselmeye başladı.

Dumanı gören kişiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü de yangını söndürmeye çalıştı. Yangın söndürme tüpleriyle söndürülen minibüste maddi hasar oluştu. Yangının, minibüsteki çakmaklıktan çıktığı öğrenildi. (DHA)

Minibüste çakmakla oynayan çocuk, üç aracı yaktıİlginizi ÇekebilirMinibüste çakmakla oynayan çocuk, üç aracı yaktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
plaj Sakarya son dakika yangın
X Reklam