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Tekirdağ’da IŞİD operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:56 - 14 Nisan 2023 Güncellenme:
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Tekirdağ’da IŞİD operasyonu: 5 zanlı yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Kızılpınar Mahallesi’nde 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, biri sözde örgütte sorumlu düzeyde 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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