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Teknede avlanması yasak camgöz ve vatozlar ele geçirildi

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde, avcılığa kapalı alanda dip trol teknesinde, avlanması yasak ve koruma altındaki 3 vatoz ile 1 camgöz cinsi köpek balığı bulundu. Tekne sahibine ise 200 bin lira ceza kesildi.

Yayınlanma: 16:53 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Teknede avlanması yasak camgöz ve vatozlar ele geçirildi

Akdeniz Koruma Derneği görevlileri, Gökova Körfezi’nin Akbük açıklarında, avlanmanın yasak olduğu kapalı sahada, deniz ürünleri avcılığı yapıldığını tespit etti.

Dernek üyelerinin ihbarıyla bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, avcılığa kapalı ve yasak alanda, yasa dışı deniz ürünleri avcılığı yapıldığı tespit edilen dip trolü teknesini aradı.

Güvertede, avlanması yasak ve koruma altındaki 3 vatoz ile 1 camgöz cinsi köpek balığı bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileri, tekne sahibine 200 bin lira ceza kesti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri de yasa dışı avlanılan balıklara el koydu. (DHA)

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