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Suriye şehidi Onur Özbek’in naaşı memleketine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaşanan silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı memleketi Niğde'ye uğurlandı.

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Suriye şehidi Onur Özbek’in naaşı memleketine uğurlandı

Suriye’de silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek’in (25) cenazesi, Kilis’teki törenin ardından memleketi Niğde’ye gönderildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için Kilis’teki 1’inci Hudut Alay Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

Protokol üyelerinin katıldığı törende, şehidin özgeçmişi okundu, dualar edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, helikopter ile memleketi Niğde’ye uğurlandı. (DHA)

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