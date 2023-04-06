Tabancayla ateş etti, kapının arkasındaki komşusunu öldürdü

İzmir'de, iki komşu arasında 'gürültü' nedeniyle çıkan kavgada, 18 yaşındaki Diyar Y., komşusunun kapısına tabancayla ateş etti. Bu sırada kapının arkasında duran Hanife Doymuş'u (56) başından vuruldu. Doymuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde dün gece, aynı binada oturan ve gürültü nedeniyle sık sık tartıştıkları belirtilen iki aile tekrar tartıştı. Ancak bu kez tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada kendisine damacana fırlatılmasına sinirlenen Diyar Y., eve gidip aldığı ruhsatsız tabancasıyla Doymuş ailesinin oturduğu evin kapısına geldi.

Diyar Y. kapıya doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermi bu sırada kapının arkasında bulunan Hanife Doymuş’un başına isabet etti.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldıran Doymuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Diyar Y.’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)

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