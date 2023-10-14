Taksi şoförünü öldürüp kaçtı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kullandığı takside silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti.
Kocaeli’nde 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak’ta 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 45 yaşındaki Karaca’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, silah sesinin ardından elindeki tabancayla araçtan koşarak uzaklaştığı görülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)