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Taksicinin itfaiyecilerden garip isteği

İstanbul Beşiktaş'ta taksici, yolu kapattıkları gerekçesiyle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Bir itfaiye eri itfaiye aracının çekilmesini isteyen taksiciye "Ağabey yangın var yangın, hortum isterlerse ne yapacağız" şeklinde cevap verdi. 

Yayınlanma: 23:07 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde bir taksici, yangına müdahale sırasında yolu kapattıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

İtfaiye aracının çekilerek yolun açılmasını isteyen taksici ile itfaiye ekipleri arasında tartışma çıktı.

POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Bir itfaiye erinin, “Ağabey yangın var yangın, hortum isterlerse ne yapacağız” cevabını verdiği taksici, bir süre daha itfaiyecilerle tartıştı.

Polisler tarafından sakinleştirirken taksici, söylene söylene aracının başına gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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