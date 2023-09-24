Taşlar, sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var
Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada ortalık karıştı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.
Kilis’te traktörün arazideki sulama borusuna zarar vermesi nedeniyle iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.
TAŞ VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taş ve sopalarla hedef olan Emrullah K., Hüseyin Ç., Abdulkadir K., Aabdulkadir Ç., Ümmet D., Esma D., Abdurrezak D., Mehmet K. ile Mehmet Ç. yaralandı.
Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)