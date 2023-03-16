Tavuklarını telef ettiği için köpekleri zehirleyen kişi serbest bırakıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesine neden olduğu iddia edilen ve hakkında dava açılan Tahsin B.'nin bugün duruşması yapıldı. Eksikliklerin giderilmesi için 3 Haziran'a ertelenen davada Tahsin B. serbest bırakıldı. Karara hayvanseverler tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde Ekim ayında meydana gelen olayda 3 köpek zehirlenerek öldürülmüştü. Hayvaseverlerin yaptığı şikayetler üzerine açılan soruşturmada semt pazarlarında pazarcılık yaptığı belirtilen Tahsin B. Kameralara yakalanarak gözaltına alındı.

TAVUKLARINI TELEF ETTİĞİ İÇİN KÖPEKLERİ ZEHİRLEMİŞ

Tahsin B. sokak köpeklerinin tavuklarına saldırarak telef ettiğini ve köpekleri bu nedenle zehirlediğini kabul etti. Tahsin B., bugün Bodrum Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün şikayetçi olmamasından dolayı ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 3 Haziran’a erteledi. Tahsin B. 3 Serbest bırakıldı.

“VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI OLMUYOR”

Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik duruşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Konacık'ta geçtiğimiz aylarda sahipsiz köpekleri ve kendi köpeğini zehirli gıda maddesi vermek suretiyle öldüren Tahsin B.'ın duruşması vardı. 5199 sayılı yasanın 28/A maddesinin 8'inci fırkasında sahipsiz hayvanların ölümüyle ilgili ve ihlaliyle ilgili durumlarda şikayet hakkı il tarım ve ilçe müdürlüklerine verilmişti. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün olay yerinde tutulan tutanakta yetkilisinin imzası olmasına rağmen mahkeme o imzayı yeterli görmedi.

* İlçe Tarım Müdürlüğü’nün şikayetçi olması konusundaki eksiliğinin tamamlanması için bugünkü duruşmada mahkeme bekletme kararı verdi. Türkiye'de bu konularda verilen kararlarda maalesef az cezalar veriliyor. Yasadaki ceza ve yaptırımlar yetersiz. Mahkemelerin bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyerek düşük cezalar vermesi maalesef, bu tür eylemlerin devam etmesine neden oluyor.

* Hayvanlara yapılan kötü muamele, zulüm, zehirleme, öldürme olayları hem cezaların yetersiz olmasından dolayı bunun yanında mahkemelerimizin hakimlerimizin duyarlı davranarak üst sınırdan ceza vermemesinden kaynaklanıyor. Masum canlarımızı başka türlü koruma imkanımız yok. Hiçbir suçu günahı olmayan, insanla yaşama arzusu olan bir masumun zehirli gıda maddesiyle iç organları parçalanarak, acı çekerek öldürülmesi vahşetten başka bir şey değildir. Mevcut cezaların iyi uygulanmasını talep ediyoruz.