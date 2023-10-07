Tıraş olurken berberi vurdu
Çorum'da bir berber, tıraş ettiği müşterisi tarafından silahla vuruldu.
Çorum’un Çepni Mahallesi’nde bulunan bir berber salonunda meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tıraş olduğu berber Bilal A.’ya tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Bilal A., sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)