TOGG adına sahte internet sitesi kurarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı

Yerli otomobil TOGG adına sahte internet sitesi kurarak ön sipariş başvurusunda bulunan vatandaşları dolandıran Vedat B., Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla sahte internet sitesi kurulduğunu ve bazı kişilerin dolandırıldığını belirledi.

İnternette ‘TOGG Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz’ başlığı altında benzer şekilde siteler oluşturularak yapılan dolandırıcılık konusu ile ilgili Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşların yatırmış olduğu paralarının ‘Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi’ isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği, bahse konu firma sahibinin Vedat B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Vedat B., perşembe günü Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Vedat B., Cuma günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)