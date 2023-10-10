Üniversitedeki ilk dersine giderken kazada öldü

Erzurum'da, işçileri taşıyan kamyonetin içerisinde bulunan ve geçirdikleri kazadan ağır yaralı olarak kurtulan üniversite öğrencisi Doğukan Azizoğlu (18) hastanede yaşamını yitirdi. Azizoğlu'nun, Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programını bu yıl kazandığı ve başlayan eğitimi için kente gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Doğal gaz dağıtım şirketinde çalışan 6 işçi ve Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programı birinci sınıf öğrencisi Doğukan Azizoğlu, Halil İbrahim Dündar yönetimindeki kamyonetle dün sabah saatlerinde Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Erzurum’a doğru yola çıktı.

Kamyonet, Erzurum’a girişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp yol kenarındaki tek katlı binanın duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonetin arkasındaki koltukta oturan 4 yaralı işçi, bölgeden geçenler tarafından çıkarılıp, yol kenarına alındı. Araçta iki kişi ile birlikte itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılarak Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Azizoğlu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Azizoğlu’nun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Azizoğlu’nun, Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Erzurum’a gelen işçilerl eşlik ettiği ve buradan da Bayburt’a gideceği öğrenildi. Azizoğlu’nun kazada yaşamını yitirmese bu yıl kazandığı okulda ilk derse gireceği öğrenildi. Doğukan Azizoğlu bugün Bingöl’ün Karlıova ilçesinin Çavuşlar köyünde toprağa verilecek. (DHA)