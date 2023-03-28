Üniversiteli kıza cinsel saldırı girişimi iddiasında minibüsün kamerasının olup olmadığına bakılacak

Sakarya'nın Erenler ilçesinde üniversite öğrencisi M.K. (21) adlı kıza, kullandığı minibüste cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla tutuklan Serdar Serkan Yesin'in yargılandığı davada mahkeme, araç kameralarının olup olmadığının ve çalışıp çalışmadığının tespiti için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verildi.

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Olay, 28 Kasım 2022 tarihinde Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkisinde meydana geldi. İstanbul’da üniversite öğrenimi gören M.K. adlı kız, Sakarya’da bulunan ailesini ziyarete geldi. Diğer yolcular inince minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin, iddiaya göre M.K.’ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. M.K. arbede sırasında kaçıp, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine minibüs şoförü yakalanıp, tutuklandı.

Serdar Serkan Yesin hakkında ‘Cebir ve şiddet kullanarak cinsel saldırı amacıyla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 12,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Serdar Serkan Yesin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya müşteki ile sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sakarya Barosu avukatları katıldı.

Suçlamaları reddeden Serdar Serkan Y., “Dolmuşa bindikten sonra aramızda herhangi bir ilişki yaşanmadı. Hakkımda komplo yapılmıştır. Daha sonra evinin yakını bıraktım. Araçtaki kameralar çalışıyor ama bir merkeze bağlı değil” dedi. Sanık aynı zamanda ifadesinin polis tarafından da zorla alındığını iddia etti.

Duruşmada söz alan Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, “Mağdur sanığı tanımıyor. Olaydan sonra da şikayetçi olmuştur. Mağdur sanığa yalvarmıştır ve direnmiştir. Güzergah dışına çıkan sanık, minibüs ışıklarını da kapatmıştır. Bunlar yasaktır. Bu konuların dikkate alınarak tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, minibüs sahibi Ü.U.’nun tanık olarak dinlenmesine, araç kameralarının olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığının tespiti için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 18 Mayıs tarihine erteledi. (DHA)