Yabani ot yiyen çocuğun bağırsağı delindi

Van'ın Erciş ilçesinde yabani ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağı iki yerden delinen 13 yaşındaki Ozan Delibaş, 4 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

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Ortayayla Mahallesi’nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Ozan Delibaş, annesi Necibe ve ağabeyi Samet Delibaş ile bir hafta önce Meral mezrası mevkisine ot toplamaya gitti. Dağda yediği yabani otlar nedeniyle bir süre sonra rahatsızlanan Delibaş, ailesi tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevk edilen Delibaş’ın yapılan tetkiklerinde ot zehirlenmesine bağlı olarak bağırsağının iki yerinde delinme olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Delibaş, 4 saat süren operasyonla hayata tutundu.

“ENFEKSİYON DEĞERİ ÇOK YÜKSEKTİ”

Dr. Cihan Etgül, “Yaptığımız tetkiklerde çocuğun bağırsağında ot zehirlenmesine bağlı delinmenin olduğunu tespit ettik ve acil ameliyata aldık. Bağırsağının iki yerinde delinmenin olduğunu gördük. Enfeksiyon değeri çok yüksekti. Delinmenin olduğu yerleri onardık. Dört saat süren ameliyat başarılı geçti. Serviste takibini yapıyoruz. Enfeksiyonu azaldı. Durumu gayet iyi. Hastamızı birkaç güne taburcu etmeyi planlıyoruz.”

Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden ise özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik alanlarına ve araziye giden çocuklarda yabani ot zehirlenmelerinin görülebildiğini dile getirdi.

“BİTKİLER FAZLA TÜKETİLDİĞİNDE ZARAR VERİYOR”

İliklerden, şöyle konuştu: “Her madde bir ilaç olarak kullanılabilir fakat fazla kullanımı zehir olup insana zarar verebiliyor. İlaç ve zehir arasındaki fark fazla ya da az dozda tüketilmesidir. Bitkiler faydalı olabilir ancak fazla tüketildiğinde sağlığa zarar verebiliyor. Bitki zehirlenmesiyle ilgili ülkemizde yapılan araştırmalarda, kırsal bölgelerde yaşayan 2-12 yaş arası çocukların önemli oranda etkilendiği biliniyor. Ailelerin yabani ot zehirlenmelerine karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor.”

Tedavisi devam eden Delibaş da “Bilmediğiniz otları tüketmeyin. Çok zararlı. Yabani otları yerseniz benim gibi hastalanırsınız. Ameliyat edildim. Durumum iyi. Doktorlara çok teşekkür ederim.” dedi. (AA)