Yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Cebrail Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3’Ü ÇOCUK 9 KİŞİ KURTARILDI
Apartmanın üst katlarında mahsur kalan 3’ü çocuk 9 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (AA)