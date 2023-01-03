Yangından duvarı kırıp kaçtı, çatıda beslenen çok sayıda güvercin can verdi
İstanbul Sultangazi'de yangın çıkan evin çatısında bakılan güvercinler telef oldu.
Gazi Mahallesi 1375 Sokak’ta tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir kişi camı kırarak dışarı çıkabildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin çatısında beslenen çok sayıda güvercin telef oldu. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. (AA)