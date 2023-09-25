Yasa dışı saka kuşu avcılığına ağır ceza

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yasa dışı saka kuşu avcılığı yapan 2 kişiye 73 bin 456 lira ceza kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliği ekipleri, Karahıdırlı Mahallesi’nde yasa dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede, tuzak olarak kurulan kafese takılan 30 saka kuşunu ele geçirdi. Tuzağı kurduğu tespit edilen 2 kişiye, her bir kuş için 2 bin 456 lira olmak üzere toplam 73 bin 456 lira ceza uygulandı.

Kuşlar, gerekli bakımların ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan çalışmalarda, gece bıldırcın avında kullanılmak üzere bazı kişilerin ağaçlara ses cihazları kurduğunu da tespit ettiklerini söyledi.

Çetin, bu tür yasa dışı avcılık faaliyetlerine karşı denetimlerin devam edeceğini bildirdi. (AA)