Yat kaptanı, ormanlık arazide ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan yat kaptanı, boş bir arazide motosikletinden düşmüş vaziyette ölü bulundu. 61 yaşındaki kaptanın ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yokuşbaşı Mahallesi Hacıgucu Mevkii'ndeki boş bir arazide devrilmiş bir motosiklet ve yanında başında kaskıyla yerde yatan bir kişi olduğunu gören çobanlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CANSIZ BEDENİN KAPTAN RECAİ DAĞLI’YA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

48 ACU 221 plakalı motosikletin yanında yatarken bulunan kişinin 61 yaşındaki kaptan Recai Dağlı olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay yeri İnceleme Ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Dağlı'nın, yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki toprak platformunu gece karanlığında görmediği ve bu nedenle motosikletinin hakimiyetini kaybedip kaza yapmış olabileceği değerlendirildi.

ÖLÜM NEDENİNİ ADLİ TIP BELİRLEYECEK

Arkadaşlarıyla yemek yediği mekandan gece geç saatlerde evine dönmek için çıkan Kaptan Dağlı’nın ölümü ilçede üzüntü yarattı. Dağlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı arazide 2 ay içerisinde 3 kişinin ölü bulunması dikkat çekti.

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