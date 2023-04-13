Yere atıldığı iddia edilen bebeğin durumuyla ilgili açıklama

İstanbul Küçükçekmece'de madde bağımlısı anne ve babası tarafından kavga sırasında yere atıldığı iddia edilen 5 aylık bebek C.Y. tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altına alındı. Bebeğin sağlık durumu da belli oldu.

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Küçükçekmece Sefaköy’de önceki gün Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü. bebekleri kucaklarındayken tartışmaya başladı.

Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi. Bebeğin kafasındaki yaranın fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri çağırıldı.

Çiftin arasında yaşanan tartışma anları ise olaya müdahale edenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürmüştü. Bebek ise ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

BEBEK KORUMA ALTINA ALINDI

Bebek C.Y.’nin yapılan ilk muayenesinde sağ el, sağ ve sol ayak bileklerinde damar yolu açılmasına bağlı izler olduğu tespit edildi.

Ayrıca kafasında travma ve darbeye bağlı kan birikmesi olduğu belirtildi. Üç gün de bir bebeğe pansuman yapılması gerektiği ifade edilerek taburcu edildi.

Bebek C.Y. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi’nde bakım ve koruma altına alındı. Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (DHA)

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