Yol kenarında ceset bulundu… Kamyoneti şarampole devrilmiş
Kilis'in Musabeyli ilçesinde yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.
Kilis’te Yastıca köyü yakınlarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yol kenarında yattığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vurularak hayatını kaybeden kişinin Selahaddin Çabuk (58) olduğunu tespit etti.
Ayrıca, Çabuk’a ait kamyonetin cesedin bulunduğu yerin yakınlarında şarampole devrildiği bilgisi de elde edildi. Selahaddin Çabuk’un cesedi Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)