Abone Ol

Yurda kaçak sokulan örümcek maymunu ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollardan yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yurda kaçak sokulan örümcek maymunu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Hasandede köyü yakınlarında yaptıkları araç kontrolünde, bir yolcu otobüsünde örümcek maymunu buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğüne teslim edilen örümcek maymunu, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne götürüldü.

Tedavisinin ardından tekrar DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğüne getirilen örümcek maymununun, hayvanat bahçesine gönderileceği belirtildi.

Örümcek maymununu, Mardin’den Ankara’ya götürdükleri belirlenen 5 kişi ve otobüs firmasına 26’şar bin lira ceza uygulanacağı öğrenildi.  (AA)

Kazakistan, Rusya’dan kaçak tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını uzattıİlginizi ÇekebilirKazakistan, Rusya’dan kaçak tahıl girişini engellemek için ithalat yasağını uzattı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam