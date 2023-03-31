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Pera Klasikleri’nde bahar coşkusu

Pera Müzesi’nin Pera Klasikleri konser serisi Nisan ayını “Bahar Müzikleri” temasıyla karşılıyor.

Yayınlanma: 05:00 - 31 Mart 2023 Güncellenme:
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Pera Klasikleri’nde bahar coşkusu

Günümüzün sevilen yaylı çalgılar topluluklarından Lepidus Ensemble, Pera Müzesi'nde vereceği konserde Mozart ve Beethoven'ın eserlerini seslendirecek. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 8 Nisan akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

 

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