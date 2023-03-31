Pera Klasikleri’nde bahar coşkusu
Pera Müzesi’nin Pera Klasikleri konser serisi Nisan ayını “Bahar Müzikleri” temasıyla karşılıyor.
Günümüzün sevilen yaylı çalgılar topluluklarından Lepidus Ensemble, Pera Müzesi'nde vereceği konserde Mozart ve Beethoven'ın eserlerini seslendirecek. Müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 8 Nisan akşamı saat 20.00'de gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.