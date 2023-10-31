ABD’de 150 bin işçilik grevde tarihi anlaşma

ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir devam eden grev, Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası ile General Motors arasında varılan geçici anlaşmayla sona erdi.

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Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) Ford ve Stellantis ile de geçici anlaşma sağlamasıyla, ABD’de otomotiv sektöründe yaklaşık 150 bin işçiyi kapsayan grev sona erdi.

UAW’nin açıklamasına göre, General Motors (GM) ile yapılan anlaşmayla işçilerin taban ücretleri Nisan 2028’e kadar yüzde 25 oranında artacak. Ayrıca, anlaşmayla GM mevcut emeklilere ve hayatta kalan eşlere 500 dolarlık 5 ödeme yapmayı kabul etti.

“UZUN YILLARDIR VERİLEN MÜCADELENİN MEYVESİ”

UAW Başkanı Ray Curry, GM ile yapılan anlaşmanın “işçiler için tarihi bir kazanım” olduğunu belirterek, “Bu anlaşma, GM işçilerinin ve emeklilerinin yaşamlarını iyileştirmek için uzun yıllardır verdikleri mücadelenin meyvesidir” dedi.

GM CEO’su Mary Barra ise anlaşmanın “hem işçiler hem de şirket için kazan-kazan durumu olduğunu” belirterek, “Bu anlaşma, GM’nin rekabet gücünü ve esnekliğini artırırken, işçilerimize ve emeklilerimize uzun vadeli ekonomik güvenlik sağlayacak” diye konuştu.

MİLYARLARCA DOLARLIK MALİYET

UAW’nin 3 büyük otomobil üreticisine karşı başlattığı grev, ABD’de otomotiv sektöründe önemli bir etkiye neden olmuştu. Grev nedeniyle GM, Ford ve Stellantis’in üretim ve teslimatlarında ciddi düşüşler yaşanmıştı.

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG), grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirmişti.

Grevin sona ermesiyle, ABD’de otomotiv sektöründe üretim ve teslimatların yeniden normale dönmesi bekleniyor. (AA)