Avrupa’da otomobil satışları aralıkta yüzde 15 arttı
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Avrupa'da otomobil satışları aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,88 arttı.
Avrupa’da otomobil satışları, Aralık ayında sert yükseldi.
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,88 artarak 1 milyon 91 bine yükseldi.
Avrupa Birliği genelinde ise otomobil satışları yüzde 12,8 artış kaydetti. (REUTERS)