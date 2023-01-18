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Avrupa’da otomobil satışları aralıkta yüzde 15 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Avrupa'da otomobil satışları aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,88 arttı.

Yayınlanma: 10:57 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Avrupa’da otomobil satışları aralıkta yüzde 15 arttı

Avrupa’da otomobil satışları, Aralık ayında sert yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’nde (EFTA) yeni otomobil satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,88 artarak 1 milyon 91 bine yükseldi.

Avrupa Birliği genelinde ise otomobil satışları yüzde 12,8 artış kaydetti. (REUTERS)

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