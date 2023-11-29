Hibrit araçların ithalatında yeni düzenleme

Hibrit araçların Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden ithalatı Sanayi Bakanlığınca verilecek izinle yapılacak.

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Hibrit araçların Avrupa Birliği (AB) ve serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının ithali 29 Aralık’tan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesiyle yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı elektrikli araçların ithaline ilişkin tebliğe göre, gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan hibrit araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen izin belgesi aranacak.

İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili serbest ticaret anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekiyor.

İZİN BELGESİ İÇİN BELİRLİ ŞARTLAR SAĞLANACAK

Bu kapsamda izin belgesi düzenlenebilmesi için; ithali yapılacak araçların satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Ayrıca, elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması, her bir marka için Türkiye’de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi, imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması ile batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekiyor. (REUTERS)

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