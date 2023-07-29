Stellantis’in 6 aylık geliri 98,4 milyar Euro’ya ulaştı

Stellantis, 2022'nin ilk yarısına kıyasla net kârını yüzde 37 artışla 10,9 milyar Euro seviyesine yükseltti. Şirketin bu dönemde net geliri de yüzde 12 artışla 98,4 milyar Euro'ya ulaştı.

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Stellantis, güçlü büyüme trendini 2023’ün ilk yarısında da yeni rekorlarla devam ettirerek yılın ilk yarısında net gelirlerini 98,4 milyar Euro seviyesine yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yılın ilk yarısıyla ilgili finansal verilerini duyurdu.

Güçlü büyüme trendini yılın ilk yarısında da yeni rekorlarla devam ettiren Stellantis, ağırlıklı olarak daha yüksek teslimat adetlerine bağlı olarak net gelirini, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 12 artırarak 98,4 milyar Euro seviyesine çıkardı.

Düzeltilmiş faaliyet gelirini (AOI) 2022 yılının ilk yarısına oranla yüzde 11 artıran Stellantis, 14,1 milyar Euro’luk gelire ve yüzde 14,4 seviyesinde güçlü bir marja ulaştı.

KÂRINI ARTIRDI

Şirketin artan satış performansı, kârını da ciddi oranda etkiledi. Buna göre, Stellantis, 2022’nin ilk yarısına kıyasla net karını yüzde 37 artışla 10,9 milyar Euro seviyesine yükseltti.

Endüstriyel serbest nakit akışını da geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 milyar Euro artıran Stellantis, 8,7 milyar Euro’ya ulaşmış oldu.

Şirket, 2023’ün ilk yarısında 0,7 milyar Euro hisse geri aldı ve açıklanan 1,5 milyar Euro hisse geri alım programını da 2023'ün sonundan önce tamamlamayı planlıyor. Şirketin ortaya koyduğu bu rekor sonuçlar, Stellantis'in “Net 0 Karbon” dönüşümüne giden sürdürülebilir bir yolu yönetmek için sürekli stratejik yatırımlara olanak tanıyor.

Stellantis'in kapsamlı elektrikli mobilite yatırımı da meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Stellantis, global BEV (batarya elektrikli araç) ve LEV (düşük emisyonlu araç) satışlarını sırasıyla yıllık yüzde 24 artışla 169 bin adede ve yüzde 28 artışla 315 bin adede yükseltmeyi başardı. Bu sonuçlarla Stellantis, EU30 genel BEV satışlarında üçüncü, LEV satışlarında ABD pazarında ikinci sırada yer aldı.

2023 İÇİN İYİ BİR KONUMA SAHİBİZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, bu yılın ilk yarısındaki üstün performanslarının, uzun vadeli sürdürülebilirliklerini ve Dare Forward 2030 planlarının hedeflerini gerçekleştirme sürecini desteklediğini belirterek, “Şirketi dış zorluklardan korurken tavizsiz dönüşüm yolculuğumuza başlamak için tüm çalışanlarımızın ortak çabası ve açık fikirliliği gerekiyor. Her bir çalışanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum ve ekiplerin birden fazla boyutta hizmet verdiğini söylemekten gurur duyuyorum. 2023'ün kalanı ve sonrası için iyi bir konuma sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Stellantis N.V., 14 ikonik markası ile elektrikli ve yazılım odaklı araçlara geçiş yaparken, uygun maliyetli bir ürün gamı ile güçlü büyümesini sürdürüyor. Net gelir, AOI ve net karda yeni rekorlar kırarak birden fazla eksende değer yaratmaya devam eden Stellantis, zorlu iş ortamına rağmen Dare Forward 2030 taahhütlerini verimli ve adanmış bir şekilde 3 temel kavrama odaklanarak başarıyla yerine getiriyor.

Stellantis, Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi. Ocak 2021’de Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kuruldu. Şirket, Ferrari, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markalarının sahibi. (AA)