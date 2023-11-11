Süper lüks otomobil satışları patladı

Akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki zamlara yetişemeyen vatandaş motosikletlere yönelirken, zenginin daha zengin olması lüks araç satışlarında patlamaya neden oldu. Ekimde süper lüks otomobil satışlarındaki büyüme hızı toplam araç satışındaki büyüme hızını sollayarak rekor kırdı. Peki bu nasıl olabiliyor?

Gamze BAL

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Akaryakıt ve otomobil fiyatlarındaki artış, motosiklet satışlarında rekora yol açmış; yılın ilk 7 ayında yapılan motosiklet satışları, geçen yılın tamamında yapılanı sollamıştı.

Servet dağılımının bozulması, zenginin daha zengin olurken orta sınıfın çökmesi, kredilerde yaşanan sıkıntılar ve alım gücünün üst segmente kayması sonrası araç satışlarında dikkat çeken değişimler yaşanıyor.

Otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi rekor satış seviyelerine ulaşılmasını sağlamıştı ancak fiyatları 40 milyon liraya kadar ulaşan lüks otomobillerin satışlarında da belirgin bir yükseliş söz konusu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMB) verilerine göre, toplam otomobil satışları 2023 Ekim’de yıllık bazda yüzde 74 artarak 82 bin 611 adede çıkarken; aynı dönemde süper lüks araç satışları yüzde 104 artışla 569 adede yükseldi.

Yılın ilk 10 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla lüks araç satışları yüzde 51 artarken, süper lüks araç satışları yüzde 108,4 arttı ve 4 bin 536 adede yükseldi.

Toplam satışlar içinde lüks otomobillerin payı yüzde 4,2’den yüzde 2,5’e gerilerken; süper otomobillerin payı ise 2022 Ekim’de yüzde 0,6 iken 2023 Ekim’de yüzde 0,7’ye çıktı.

10 AYDA 23 BİN LÜKS ARAÇ SATILDI

Böylece yılın ilk 10 ayında satılan toplam 749 bin 501 otomobilin yaklaşık 23 binini lüks araçlar oluştururken, 4 bin 536 adedini de süper lüks araçlar oluşturmuş oldu.

Hangi araçların ne kadar satıldığına bakıldığında ise şu detaylar öne çıkıyor:

Ekim ayında 1 adet Aston Martin, 1 adet Lamborghini, 4 adet Ferrari, 13 Jaguar, 43 Maserati, 68 adet Porsche, 1.595 BMW ve 3 bin 67 Mercedes-Benz satışı yapıldı.

2023 Ekim’de geçen senenin aynı ayına kıyasla Maserati satışları yüzde 30,3, Mercedes satışları yüzde 40, Porsche yüzde 58 ve Ferrari satışları yüzde 100 artmış oldu.

FİYATLARI 40 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

Bu araçların satış fiyatı ise marka ve modele göre değişmekle birlikte 1 milyon liradan başlayıp 40 milyon liraya kadar çıkıyor.

Bir sektör temsilcisinden aldığımız bilgilere göre, lüks araçlardaki ortalama fiyat artışı 2023 Ocak’tan bu yana yüzde 44 oranında gerçekleşti. 2022-2023 Ekim aralığındaki bir yılda ise ortalama fiyatlarda yüzde 54 oranında bir artış var.

Ancak bunlar, son aylarda firmaların uyguladığı kampanyalı fiyatlar üzerinden hesaplanan fiyat artışları… Bir yetkili, kampanyasız fiyatlara bakıldığında bu fiyat artış oranlarının üzerine 10 puan daha eklenebileceğini söylüyor.

ZAM YORGUNU VATANDAŞ İSE MOTOSİKLETE YÖNELİYOR

Lüks araç satışlarında durum buyken, benzin fiyatlarının 40 liraya dayanması, yaşı çok ileri olan ve ‘hurda' olarak nitelenen ikinci el araçların fiyatının bile 200 bin lirayı aşması sonrası motosiklet satışları rekor kırmıştı.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, motosiklet satışları 2023 Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 199,8 oranında arttı. Yılın ilk 7 ayında kaydedilen satış ise 528 bin adede ulaşarak geçen yılın tamamında yapılan 415 bin adetlik satışı solladı.

Böylece, motosiklet satışları ilk kez 500 bin adet bandını aşarak rekor kırmış oldu.

‘VERGİDEN DÜŞMEK İÇİN ŞİRKETE ALIMLAR ETKİLİ’

Peki ülke ekonomisinin durumu ortadayken ve vatandaşın alım gücü günden güne erirken lüks araç satışlarında nasıl patlama yaşanabiliyor?

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren otomotiv sektörü temsilcilerine göre, bu artışın ilk ve en önemli nedeni vergi kaynaklı endişeler.

Küresel bir otomotiv firmasının Türkiye’deki genel müdürü, bu durumu “Yıl sonu geldi ve vergiden düşmek isteyenler lüks araçları şirketlerine alıyorlar. Çünkü lüks elektrikli araçlardaki vergilendirme daha düşük” ifadeleriyle anlattı.

‘ALIM GÜCÜ ONLARIN ELİNDE’

“İkinci önemli neden ise, alım gücü artık bu otomobilleri alan insanlara kaldı” diyen kaynak, “Araç satın almayı kolaylaştıran, teşvik eden bir kredi yok. Olan kredilerin de faizi yüksek. Dolayısıyla aracı ancak nakit olarak satın alabilenler alım yapıyor. Bu da lüks segmentteki satışları artıran bir durum” diye konuştu.

‘YENİ YILDA ZAMLANIR ENDİŞESİ’ SÜRÜYOR

Lüks araçların satış ve satış sonrası hizmetlerinde faaliyet gösteren ülke genelinde bilinen bir otomotiv firmasının üst düzey yetkilisinin verdiği bilgiye göre, lüks segment araç satışlarındaki artışı artıran bir diğer neden de yeni yıldan itibaren döviz kurunda ve dolayısıyla otomobil fiyatlarında artış beklentisi.

Distrübitörlerin gelecek yıldan itibaren satış adetlerinde gerileme beklediğini kaydeden yetkili, “Alım imkanı olan ‘sene başından itibaren fiyatlar yine artar, şimdi imkanım varken alayım’ düşüncesiyle hareket etmeye devam ediyor. Bunun etkisiyle kasım ve aralıkta da satışların yüksek seyretmesi ancak yeni yıldan itibaren radikal düşüşlerin yaşanması bekleniyor” diye konuştu.

LÜKSLE SÜPER LÜKSÜN FARKI NE?

Öte yandan, yılın ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla lüks araç satışları yüzde 51 artarken, süper lüks araç satışları yüzde 108,4 arttığını belirtmiştik.

Peki lüks araçlarla süper lüks araçların farkı ne?

E segmenti olarak geçen ve ‘üst sınıf’ olarak adlandırılan araçlar, uzunlukları 5 metreyi aşan lüks araçlar olarak tanımlanıyor. Bunların motor silindir hacimleri genellikle 2.0 CC'den başlıyor. Tonaj olarak da ağır ve kaliteli malzemelerden üretiliyorlar. Audi, BMW, Volvo bu segmente dahil araçlardan üçü.

‘Lüks otomobil sınıfı’ olarak geçen F segmenti araçlar ise, geniş iç hacim, yüksek motor gücü, kaliteli malzeme kullanımı, işçilik ve donanım olarak üstün özelliklere sahip olmasıyla öne çıkıyor. Porsche, Maserati, Jaguar ve Rolls-Royce bu segmente dahil.

İki kapılı ve iki ön koltuklu; yüksek beygir gücüne sahip, üstün manevra ve yol tutuş kabiliyetleri olan spor araçlar ise, S segmenti olarak geçiyor. Bu segmente dahil araçlardan bazıları ise Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Porsche olarak öne çıkıyor.

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