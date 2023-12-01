Togg’a yine zam geldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen elektrikli araçlara bir zam daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

30 Nisan'da teslimatları başlayan “yerli otomobil” Togg'a bugün bir zam daha geldi.

Togg’un T10X V1 RWD Standart Menzil model aracının fiyatı, yüzde 16,5 zamla 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

T10X V2 RWD Standart Menzil model aracın fiyatı da yüzde 16,6 zamla 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye yükseldi.

T10X V2 RWD Uzun Menzil model aracın fiyatı da yüzde 16,4 zamla 1 milyon 563 bin 500 TL’den 1 milyon 820 bin TL’ye yükseldi.

Togg’a 5 Temmuz’da yüzde 27’lik ilk zam yapılmış, 10 Temmuz’da ise KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye yükselmesi kaynaklı ikinci zam gelmişti.

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