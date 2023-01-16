Tutulan döviz kuru rekabeti vurdu

Geçen yıl yüzde 64 oranında gerçekleşen enflasyon kadar artmayan döviz kurları nedeniyle ihracatçılar uluslararası pazarlarda rekabette sıkıntı yaşadı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Türkiye 2022 yılında 254.2 milyar dolarlık rekor ihracata imza atmasına rağmen, 364.4 milyar dolara ulaşan ithalat nedeniyle de dış ticaret açığı 110 milyar doları aştı. Enflasyon ve dolar arasındaki makasın açık olması da ihracatçıların uluslararası rekabette sorun yaşamasına neden oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2022'de yüzde 64.27 olurken, aynı dönemde Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı hükümetin müdahalesiyle yüzde 34'te sınırlı kaldı.

DÖNÜŞÜM YAŞANIYOR

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, “2022 yılında önemli bir rekabet kaybına maalesef uğradık. Kur-enflasyon makasının bu kadar olumsuz yönde açılması ihracatçılar için, yalnız otomotiv değil tabii bütün ihracat için bir rekabet kaybına yol açtı” dedi.

Avrupa'da talep düşüşünün de yaşandığını belirten Eroldu, otomotiv sektöründeki dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini vurguladı. Eroldu, “Buradaki tehdit şudur. Şimdi artık otomobil değişiyor. Yani otomobilin içindeki geleneksel parçaların payı azalıyor. Dolayısıyla biz o tedarik zincirini doğru bir şekilde kuramazsak o zaman Türkiye'nin yarattığı katma değerin etkisi azalacak” diye konuştu.

Adet bazında 2022'de otomotivde yüzde 4'lük bir ihracat büyümesi gerçekleştiğini anlatan Eroldu, toplam otomotiv ihracatının da yüzde 6 artarak 31.5 milyar dolar olduğunu kaydetti. Eroldu, “Bu da ayrıca ülkenin büyüme rakamlarına paralel. Bu açıdan da başarılı kapattık diyebiliriz. Türkiye'nin genel ihracatındaki yerimize baktığımız zaman, yüzde 12.2 pay aldık” dedi.

Otomotiv sektöründe üretim arttı

OSD'nin 2022 yılı Ocak-Aralık verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adet oldu. Geçen yıla göre yüzde 4 artış sağlayan otomobil üretimi ise 810 bin 889 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adet seviyesine geldi. Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 oranında arttı. Ticari araç pazarı yüzde 11, hafif ticari araç pazarı yüzde 9, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 24 artış sağladı.

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