AHESEN’den deprem bölgesi için çağrı: 1 yıl daha uzatılsın

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, 6 Kasım’da sona erecek olan “Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması”nın 1 yıl daha uzatılması çağrısında bulundu.

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sağlık Bakanlığı, “Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması”nı 6 aylığına hayata geçirmişti. 6 ayın ardından uygulama 3 ay daha uzatılarak 6 Kasım'da sona ermesi planlanmıştı. AHESEN, uygulamanın sona ermesine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Sendika Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir'in açıklaması şöyle:

“FELAKETİN ARDINDAN 9 AY GEÇTİ ANCAK…”

– Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde binlerce kayıp, yıkım ve acı yaşandı. Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının büyük bir bölümü ise aile kayıplarına, yıkılan ASM'lerine ve evlerine rağmen görevlerine güç koşullarda da olsa aksatmadan devam ettiler. Yaşanan felaketin ardından 9 ay geçti. Ancak yaralar halen sarılmaya devam ediyor. 4 Nisan 2023′ te Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, ‘Sözleşmeli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumundan önceki aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır' denilmiştir. İlk olarak 6 aylık süre için belirlenen bu uygulama, 3 ay daha uzatılmış, 6 Kasım tarihinde sona ermesi planlanmıştır.

“YÖNETMELİK BİR YIL DAHA UZATILMALI”

– Yaraları sarmaya yetmese de yönetmeliğin 1 yıl daha uzatılması, deprem bölgelerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıracaktır. Deprem bölgelerinde nüfus konusunda ciddi bir değişim yaşanmıştır. On binlerce kişi vefat etmiş, binlerce kişi ise başka şehirlere ya da daha şehrin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Deprem bölgesindeki kayıp vatandaşların sisteme işlenmesi ile durum daha karmaşık bir hal alacaktır. Halen birçok ASM konteynerlarda hizmet vermektedir. Bölgede yaşayanlar için hem psikolojik hem de yaşamsal koşulların normale dönmesi için daha uzun bir zamana ihtiyaç var. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının ivedi bir şekilde yönetmelik süresini uzatmasını talep ediyoruz.”

“ZOR KOŞULLARDA HİZMET VERMEYE ÇALIŞIYOR”

Kahramanmaraş'ta aile hekimi olarak görev yapan AHESEN Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serkan Güçkıran ise şu değerlendirmeyi yaptı:

– Buradaki fiziki durumların normale dönmesi düşünülenden çok daha uzun sürecek. Ağır hasarlı ASM'ler ve yıkılan ASM'ler konteynerlerde, zor koşullarda hizmet vermeye çalışıyor. Hayatta kalan vatandaşlarımızın, meslektaşlarımın ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadıkları travma ise bir ömür sürecek büyüklükte. Durum böyle iken bir de geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalmak durumu daha büyük bir zora sokuyor. Bizler güçlü olmaya çalışarak görevimize devam ediyoruz. Bakanlığımızın da bizleri bu konuda desteklemesini bekliyoruz.