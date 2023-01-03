Aile Hekimleri, işten atıldıklarını yazdıkları reçetelerden öğrendi

Yılın ilk mesai gününde birçok ilde görev yerlerine giderek hasta bakan, reçete yazan aile hekimleri, işten atıldıklarını reçetelerinin eczane sisteminde uyarı vermesi üzerine öğrendi.

Latif SANSÜR

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Çeşitli illerde görev yapan bazı Aile Hekimleri, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği' çerçevesinde aldıkları ceza puanları nedeniyle sözleşmeleri yenilenmeyerek işten atıldıklarını tesadüfen öğrendi. Edinilen bilgiye göre İstanbul, İzmir, Samsun, Amasya, Van ve bazı illerde aile hekimleri yılın ilk günü, pazartesi sabahı görev yerlerine gitti.

Öğlen saatlerine kadar hasta bakıp reçetelerini yazdı. İlaç almak için eczaneye giden hastalar, eczanelerde, ilaçları yazan hekimlerinin aile hekimliğinde artık çalışmadığını, reçete yazma yetkilerinin bulunmadığını, bu nedenle ilaçlarının SGK ödemesi kapsamında olmadığını öğrendi. Hastalar ile eczacıların hekimlere durumu bildirmesi üzerine, durumu araştıran hekimler aldıkları ceza puanları nedeniyle infaz komisyonu kararıyla işten atıldıklarını öğrendi. Doktorlar kovulma şekillerinin çok onur kırıcı olduğunu, kendileriyle birlikte yüzlerce hastanın da mağdur edildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

“HUKUKİ DAYANAĞI YOK”

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) yetkililerin görevlerini kötüye kullandığını belirterek, “Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliğinin ceza puanları Anayasa Mahkemesi tarafından, Anayasa’ya aykırı bulunup iptal edilmişti. Buna dayanarak infaz komisyonlarında verilen sözleşme feshi ve yenilememe kararlarının hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Yetkililer görevlerini kötüye kullanmaktadır” açıklaması yaptı.

13 YILLIK DOKTOR KOVULDUĞUNU ECZACIDAN ÖĞRENDİ

Görevi başında, reçete yazarken işten atıldığını öğrenen 13 yıllık Aile Hekimi İbrahim Hakkı Aydın tepkisini, “13 yıllık Aile Hekimi olarak görevi başında reçete yazarken eczacıdan öğrendiğim bu durum ve uyarıyı paylaşıyorum. Çünkü bakanlık kurumları işleyişteki ciddiyetsizlikleri ile kurumsallıktan uzak bu usulsüzlüğü yaparak beni ve hastalarımı mağdur edebilmiştir” ifadeleriyle dile getirdi, görev yaptığı Aile Hekimliği görevi ile ilişkisinin kalmadığını gösteren sistemin görselini paylaştı.

“ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ”

TTB ve sağlık meslek örgütlerinin Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ceza maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğuyla ilgili başvurusunu görüşen Danıştay 2. Dairesi, aykırılık gerekçelerini ciddi bularak yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali için konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

AYM’nin aldığı ve geçen Kasım ayında Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshini gerektiren nedenlere ilişkin olarak genel ilkeler ortaya konulmadan, kanuni çerçeve çizilmeden, sözleşmenin feshini gerektiren durumlar genel hatlarıyla da olsa belirlenmeden, ilgili hususların tamamının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması suretiyle yürütmeye sınırsız, belirsiz, geniş bir düzenleme yetkisi tanınmıştır. Bu itibarla kural, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 7, 13, 49 ve 70'inci maddelerine aykırıdır, iptali gerekir” denildi.