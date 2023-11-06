Beyin tümörünü tespit edecek… COVID testi gibi basit ve pratik

Araştırmacılar, COVID tespitinde kullanılan teste benzer bir testin, beyin tümörlerini tespit etmek ve agresif, tekrarlayan kanseri olan kişileri, hastalığın yeniden ortaya çıkması durumunda uyarmak için kullanılabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, evde beyin tümörlerini tespit etmek için kullanılacak basit bir test geliştiriyor. Testin, agresif, tekrarlayan beyin tümörleri olan kişileri, tümörün yeniden ortaya çıkması durumunda hızla uyarması bekleniyor.

Test, Birleşik Krallık’ta yılda yaklaşık 2.200 kişiyi etkileyen ve vakaların yaklaşık yüzde 75’inde yeniden ortaya çıkan agresif beyin tümörü türü olan glioblastoma için geliştirildi.

İnsanlar şu anda bir tümörün yeniden büyüyüp büyümediğini görmek için MRI taramaları arasında ortalama üç ila altı ay beklemek zorunda kalıyor. Bu nedenle haftada birkaç kez yapabilecekleri bir test, kaygıları azaltacak ve ameliyatın hâlâ mümkün olduğu veya radyasyon, kemoterapi gibi bir tedavinin daha iyi sonuç vereceği durumlarda tümör çok daha hızlı tespit edilebilecek.

COVID testine benzeyen test, burundan sürüntü örneği almak yerine bir damla kan alıyor ve saniyeler içinde sonuç veriyor.

Test, kırmızı kan hücrelerinin merkezi bileşeni olan protoporfirin IX adı verilen bir molekülü arıyor. Bazı uzmanlar, beyin tümörü hücrelerinin, normal hücrelerden farklı olarak, vücudun kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olma gibi önemli bir işlevi terk ettiğine inanıyor. Bu nedenle, birinin beyin tümörü yeniden ortaya çıktığında vücutta kırmızı kan hücreleri tarafından kullanılmayan daha fazla protoporfirin IX bulunabilir.

Testin önümüzdeki birkaç ay içinde beyin tümörü olan ve olmayan 60 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde kullanılması ve ne kadar işe yaradığının görülmesi bekleniyor.

Nottingham Trent Üniversitesi’nden, testi üreten ekipte yer alan Profesör Philippe Wilson şunları söyledi: “Bu test, agresif beyin tümörleri olan ve tümörün geri gelme olasılığının son derece yüksek olduğunu bilen, dolayısıyla saatli bir bombayla karşı karşıya kalan insanlar için hayat kurtarıcı olacak. Şu anda birisi MRI taraması yaptırabilir, ardından tümörü ertesi gün geri gelmeye başlayabilir ve bir sonraki taramaya kadar bunu bilemez.”

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