Bilimsel araştırma: Çilek, demans riskini düşürüyor

Çilek severler için güzel haber... Yapılan bir araştırma, her gün çilek yemenin orta yaştaki insanlarda görülebilecek demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Cincinnati Üniversitesi’nden araştırmacılar, çilek ve yaban mersini meyvelerinin hafıza üzerindeki şaşırtıcı etkilerini tespit etti.

12 hafta boyunca süren çalışmada, hafif bilişsel bozukluktan şikayetçi olan 30 aşırı kilolu hastadan meyve yemekten kaçınmaları istendi.

Yaşları 50 ila 65 arasında olan katılımcıların yarısına bir bardak bütün çileğe eşdeğer toz, diğer yarısına ise plasebo verildi.

Katılımcıların uzun süreli hafızasının, ruh halinin ve metabolik sağlığının takip edildiği araştırmada, çilek tozu grubundakilerin kelime listesi öğrenme testinde daha iyi performans gösterdiği ve depresif belirtilerde önemli bir azalma yaşadığı kaydedildi.

BEYİNDEKİ İLTİHABI AZALTIYOR

UC Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranışsal Sinir Bilimi Bölümü’nden emekli profesör Robert Krikorian, “Hem çilek hem de yaban mersini, antosiyaninler adı verilen ve meyvelerin sağlık açısından çeşitli yararlarıyla ilişkilendirilen antioksidanlar içeriyor.”

“Düzenli olarak çilek veya yaban mersini tüketen kişilerin yaşlanmayla birlikte bilişsel gerileme oranının daha yavaş olduğunu gösteren epidemiyolojik veriler var.” dedi.

Dr. Krikorian, çileğin beyindeki iltihabı azaltarak bilişsel işlevi iyileştirebileceğini de ekledi.

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