Bitkisel beslenme kalbe iyi geliyor

Bilimsel araştırmalara göre bitkisel ağırlıklı beslenme, kalp damar sağlığını koruyor. Prof. Dr. Erk, “Bu tür bir beslenme, kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürerek, kalp krizi riskini azaltıyor’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Kalp damar hastalıkları Dünya'da ve ülkemizde bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu hastalıklara karşı sağlıklı yaşam tarzı hayati önem taşıyor. Özellikle doğru beslenmeye vurgu yapan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bitkisel beslenmenin kalp-damar sağlığına faydalarını şöyle açıkladı:

Antioksidan olmazsa olmaz

Antioksidan yönünden zengin gıdalar kalbe çok faydalıdır. Antioksidan maddeler arasında A vitamini öncüsü olan karotenoidler, E vitamini, C vitamini, polifenoller gibi bileşikler vardır ve bunlar özellikle sebze, meyve, yeşillik ve kuruyemişlerde yoğun olarak bulunur. Bu antioksidanlar bitkileri güneş enerjisinin zararlı etkilerinden; bakteri, mantar ve küf gibi zararlı mikroorganizmalardan korur ve insan sağlığı için de yararlıdır. Genel olarak antioksidandan zengin yiyecek ve içecekler arasında kivi, limon, kızılcık, havuç, ıspanak, brokoli, sarımsak, keten tohumu, Brüksel lahanası, nar, çilek, böğürtlen, portakal, kırmızı lahana, ceviz, fındık, yeşil çay, domates, biber, bitter çikolata yer alır.Vücudumuzda normal hücresel metabolizma, enerji üretimi ve kullanımı sonucunda reaktif oksijen ve nitrojen molekülleri denilen; hücreye ve hücre içindeki enerji santralleri olan mitokondrilere zararlı maddeler ortaya çıkar. Sigara, ilaçlar, toksinler ve hastalık süreçleri bu toksik maddelerin daha da fazla açığa çıkmasına neden olur. Antioksidan maddeler bu zararlı toksik ürünleri yok ederek kalp hastalıklarını önler.

Omega-3 de çok faydalı

Omega-3 yağ asitlerinin kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Omega-3 yağ asitleri ritim bozukluklarını düzenler, damar sertliğini azaltır, kanın akışkanlığını artırır, damarların iç yüzünü örten endotel denilen tabakanın işlevlerini düzenler, kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürür. Omega-3 yağ asitlerinden zengin yiyecekler balıklar (somon, ringa, hamsi, sardalya, istavrit, uskumru), yumurta, yeşil sebzeler (semizotu, roka, kıvırcık, marul, ıspanak), ceviz ve keten tohumudur. Ceviz hem antioksidanlardan hem de Omega-3 yağ asitlerinden zengin bir yiyecektir ve kalp damar hastalıkları açısından önemli koruma sağlar.

Uzun ömürlü gıdalardan uzak durulmaya çalışın

Ambalajlı olan ve üzerinde uzun vadeli son kullanma tarihi olan ürünlerden mümkün olduğu kadar uzak durulmalıdır. Çünkü içeriklerinde bol miktarda katkı maddesi bulunur. Şeker, fruktoz, işlenmiş yağlar, glüten, soya, mısır, buğday, tatlandırıcılar, dolgu maddeleri, renklendiriciler bu katkı maddelerinden bazılarıdır. Bu ürünlerde sağlığa yararlı olan lifler, antioksidanlar, vitamin ve mineraller bulunmaz. Sadece boş kalori içeririler. Biz kalorisi az ama içinde gerçek besini fazla olan gıdaları tüketmek zorundayız. Örneğin; yeşilliklerden oluşan bir salatanın 500 gramı 100 kalori, bir yemek kaşığı sıvı yağ ise 120 kalori içerir. Peki hangisi tercih edilmelidir? Birinde sadece kalori var, küçücük bir hacim. Diğerinde bir tabak dolusu sebze var. İçinde lifler, anti-kanserojenler var. Tabii ki salata tercih edilir. Yeşillik ve salataların, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bunlar kalp düşmanı

Şeker, früktoz, un, tuz, doymuş yağlar (tam yağlı etler, sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk ve hindi derisi, kaymak, krema, mayonez ve yağlı soslar) ise kalp damar sağlığı açısından son derece zararlı yiyeceklerdir. Kesinlikle uzak durulmalıdır. Alkol de kalp damarları üzerinde tahribat yapar. Kalp sağlığımızı korumak için antioksidanlardan zengin, sebze ve meyve tüketimimizi artırmalı ve çeşitlendirmeliyiz. Hayvansal ürünlerden ise olabildiğince uzak durmalıyız. Özellikle yeşil yapraklı sebzeleri bol miktarda ve mümkünse çiğ olarak tüketmeye gayret etmeliyiz.